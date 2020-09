Referendum e regionali | tra predizioni e conferme c’è soprattutto un vincitore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) di Antonio Marino Le consultazioni che non ti aspetti. I giornaloni del No che paventavano rischi (inesistenti) per la democrazia rappresentativa e derive autoritarie in conseguenza della riduzione del numero dei parlamentari escono sconfitti. La quasi totalità della stampa e dell’informazione italiana, dunque, rappresenta una minoranza del Paese, esattamente come la stampa di regime, che nel 2016 ci aveva spacciato la riforma Renzi-Boschi come la panacea di tutti i mali (e invece ne creava) fu smentita ancora una volta dalla larga maggioranza del popolo italiano. Casualità? A voi la riflessione. Non meno profetica è stata rispetto ai risultati delle. Prospettava gli scenari più vari: scioglimento delle camere, elezioni anticipate, Matteo Salvini vittorioso e al Governo, l’apocalisse. Scenari, anche questi, prontamente ...