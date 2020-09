Rakitic | “Orgoglioso di questa squadra Grazie ai tifosi”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 25 settembre 2020) Una sconfitta difficile da digerire, quella in finale di Europa League per il Siviglia di Ivan. Il centrocampista è tornato a parlare stamattina della partita persa ieri col Bayern Monaco. Il croato ha scritto su Instagram: “Abbiamo lottato fino all’ultimo minuto. Sono orgoglioso die di quello che ha fatto.a tutti per il vostro supporto e ai nostri tifosi, che sono venuti allo stadio nonostante le condizioni difficili”. Visualizza questo post su Instagram Luchamos hasta el último minuto pero lamentablemente el resultado no fue el que queríamos. A pesar de todo, estoy orgulloso de este equipo y de lo que ha demostrado. Gracias a todos por vuestro apoyo y a nuestra afición que acudió al estadio a pesar de las ...