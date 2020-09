Prada effetto covid | il taglio doppio | con frangia a tendina | conquista le passerelle

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 25 settembre 2020) Gli hair look per la collezione primavera estate 2021 di Prada, realizzata in condirezione creativa da Miuccia e Raf Simons, erano lo specchio della mania del fai da te esplosa durante il lockdown. Le modelle hanno sfilato con quelli che si può definire doppio taglio, più lungo dietro e con frangia all’altezza delle orecchie davanti, che non crea un effetto mullet e neppure un effetto frangia, ma sembra quasi un mix di due tagli in uno: a elmetto e uno lungo. La parte frontale del volto è scoperta e di lato si raccolgono le lunghezze blunt, dal taglio netto, non come ciuffi ma come tendine.