Napoli, il grande tributo a Michele Giordano: un esempio da seguire per i vescovi di oggi (Di venerdì 25 settembre 2020) Il 26 settembre prossimo il cardinale Michele Giordano avrebbe compiuto 90 anni. E a Napoli gli sarà tributato un grande omaggio a dieci anni dalla sua morte. In quella data, infatti, nella Basilica dell’Incoronata di Capodimonte dove è sepolto insieme al diretto predecessore, il cardinale Corrado Ursi, si terrà l’ottava edizione del Premio cardinale Michele Giordano. Sarà un momento di festa, presieduto dal cardinale arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, che si appresta a lasciare dopo quattordici anni la guida della più grande diocesi del Sud Italia, e del presidente del riconoscimento intitolato al porporato lucano, il professore Fulvio Tessitore, ex senatore e ancora prima rettore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Il 26 settembre prossimo il cardinaleavrebbe compiuto 90 anni. E agli sarà tributato unomaggio a dieci anni dalla sua morte. In quella data, infatti, nella Basilica dell’Incoronata di Capodimonte dove è sepolto insieme al diretto predecessore, il cardinale Corrado Ursi, si terrà l’ottava edizione del Premio cardinale. Sarà un momento di festa, presieduto dal cardinale arcivescovo di, Crescenzio Sepe, che si appresta a lasciare dopo quattordici anni la guida della piùdiocesi del Sud Italia, e del presidente del riconoscimento intitolato al porporato lucano, il professore Fulvio Tessitore, ex senatore e ancora prima rettore ...

