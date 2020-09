Milan, si lavora per l’acquisto di Hauge: può arrivare subito dal Bodo/Glimt (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Milan sarebbe interessato all’acquisto di Jan Peter Hauge, ala sinistra attualmente in forza al Bodo/Glimt Il Milan sarebbe interessato all’acquisto di Jan Peter Hauge, ala sinistra attualmente in forza al Bodo/Glimt, secondo quanto riportato da Sky Sport. La dirigenza rossonera è infatti rimasta impressa dalla sua prestazione nel match di ieri sera in Europa League. Paolo Maldini vuole accelerare per acquistare subito il calciatore classe 1999 vista la tanta concorrenza che vi è su di lui. Hauge completerebbe così il reparto offensivo rossonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Ilsarebbe interessato all’acquisto di Jan Peter, ala sinistra attualmente in forza alIlsarebbe interessato all’acquisto di Jan Peter, ala sinistra attualmente in forza al, secondo quanto riportato da Sky Sport. La dirigenza rossonera è infatti rimasta impressa dalla sua prestazione nel match di ieri sera in Europa League. Paolo Maldini vuole accelerare per acquistareil calciatore classe 1999 vista la tanta concorrenza che vi è su di lui.completerebbe così il reparto offensivo rossonero. Leggi su Calcionews24.com

