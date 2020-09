“Mi sono messo in discussione senza nessun apparato alle spalle ma solo con gli amici di sempre” (Di venerdì 25 settembre 2020) di Erika Noschese “Ho sempre dimostrato di essere in campo, ora attendo la costruzione di un partito che mi veda protagonista”: Post regionali Nico Mazzeo ha le idee ben chiare sul suo futuro: sarà a disposizione di Italia Viva, se necessario, per contribuire alla realizzazione di un partito forte che possa imporsi sempre di più sul territorio. Il consigliere comunale, candidato con Italia Viva al consiglio regionale della Campania è stato tra i più votati nella città capoluogo. Segno, forse, che gli elettori hanno voluto premiare il lavoro fatto in questi 10 anni che lo hanno visto protagonista a Palazzo di Città. Un risultato importante ma che non permette di raggiungere Palazzo Santa Lucia. C’è un po’ di amarezza? “No, assolutamente. Abbiamo fatto quello che è stato possibile in 30 giorni, facendo ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 25 settembre 2020) di Erika Noschese “Ho sempre dimostrato di essere in campo, ora attendo la costruzione di un partito che mi veda protagonista”: Post regionali Nico Mazzeo ha le idee ben chiare sul suo futuro: sarà a disposizione di Italia Viva, se necessario, per contribuire alla realizzazione di un partito forte che possa imporsi sempre di più sul territorio. Il consigliere comunale, candidato con Italia Viva al consiglio regionale della Campania è stato tra i più votati nella città capoluogo. Segno, forse, che gli elettori hanno voluto premiare il lavoro fatto in questi 10 anni che lo hanno visto protagonista a Palazzo di Città. Un risultato importante ma che non permette di raggiungere Palazzo Santa Lucia. C’è un po’ di amarezza? “No, assolutamente. Abbiamo fatto quello che è stato possibile in 30 giorni, facendo ...

Corriere : «Mi chiamò una persona dello staff della Juventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test. Qualche… - CottarelliCPI : #BorisJohnson: nel Regno Unito ci sono più contagi che in Italia perché gli inglesi amano la libertà e non rispetta… - GabrieleMuccino : La Great America di Trump si è trasformata in incubo. Siamo dove temevamo di arrivare. Queste sono squadre si citta… - mariaritasemin1 : RT @Benny66017775: #BetterZAYN ok allora non mi sono ancora ripresa dopo la nascita della bimba, e ora Zayn mi uccide così?! Non penso di e… - larrietsh : Sono un cazzo di disastro veramente, dovrei chiedere scusa alle persone che mi hanno nella loro vita perché devono avere a che fare con me -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi sono Artprice: Sotheby's, Phillips e Ketterer si adeguano alla nuova realtà... Fortune Italia