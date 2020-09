Il Covid frena il crimine: calano gli omicidi, ma non contro le donne (Di venerdì 25 settembre 2020) Durante il lockdown maschio il 54% degli uccisi. Nel 2019 era stato il 64%. A maggio si registra anche un picco di maltrattamenti e violenze sessuali Leggi su lastampa (Di venerdì 25 settembre 2020) Durante il lockdown maschio il 54% degli uccisi. Nel 2019 era stato il 64%. A maggio si registra anche un picco di maltrattamenti e violenze sessuali

LaStampa : Durante il lockdown maschio il 54% degli uccisi. Nel 2019 era stato il 64%. A maggio si registra anche un picco di… - iltirreno : Durante i mesi della pandemia quasi tutti i reati sono calati. Ma non gli episodi di violenza contro le donne - messveneto : Il Covid frena il crimine: calano gli omicidi, ma non contro le donne - GiulianaDaniel2 : RT @LaStampa: Il Covid frena il crimine: calano gli omicidi, ma non contro le donne - LaStampa : Il Covid frena il crimine: calano gli omicidi, ma non contro le donne -

