Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoracci fa importanti confessioni su Briatore (Di venerdì 25 settembre 2020) Elisabetta Gragoraci sta mostrando lati di sé che pochi conoscevano e si sta aprendo sempre di più con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Nel corso di una chiacchierata con Matilde Brandi e Stefania Orlando ha parlato del suo matrimonio con Briator e della morte di sua madre. LE confessioni DI Elisabetta GREGORACI – La … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 25 settembre 2020)Gragoraci sta mostrando lati di sé che pochi conoscevano e si sta aprendo sempre di più con gli altri concorrenti delVip. Nel corso di una chiacchierata con Matilde Brandi e Stefania Orlando ha parlato del suo matrimonio con Briator e della morte di sua madre. LEDIGREGORACI – La … L'articolo

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - magicaGrmente22 : Certe trasmissioni falliranno sempre troppo tardi. Certi 'vip' pure. Fare religione a scuola = essere cattolico.… - __Giada : Fulvio è forse il concorrente più pesante nella storia del Grande Fratello Vip #GFvip - sempiacicci : RT @LucianoCannito: @LCuccarini L’unica chance per uno sconosciuto VEP (very embarrassing person) di avere per un secondo la lucina rossa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello "Grande Fratello Vip", Adua attacca la De Blanck: "Mi ha ferito" TGCOM Patrizia De Blanck pronta per un nuovo programma dopo il GF Vip?

Patrizia De Blanck è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Difatti la contessa, grazie ai suoi ‘vaffa’ e alla sua schiettezza, è riusc ...

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sbotta in confessionale – VIDEO

Certo è che nella Casa del Grande Fratello Vip fra la contessa e Tommaso non ci si annoia. Una gaffe erotica che Francesco Oppini, come dice anche Libero, gli fa notare: “Hai detto una roba che finirà ...

Patrizia De Blanck è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Difatti la contessa, grazie ai suoi ‘vaffa’ e alla sua schiettezza, è riusc ...Certo è che nella Casa del Grande Fratello Vip fra la contessa e Tommaso non ci si annoia. Una gaffe erotica che Francesco Oppini, come dice anche Libero, gli fa notare: “Hai detto una roba che finirà ...