Francia, sindache contro restrizioni per Covid. A Marsiglia l’annuncio del Comune: “Non faremo le multe ai ristoranti e ai bar aperti” (Di venerdì 25 settembre 2020) In Francia cresce la tensione e non solo per l’elevato numero di contagi da Covid (16mila positivi registrati solo giovedì 24 settembre): da Parigi a Marsiglia passando per Aix-en-Provence, le sindache si stanno opponendo alle nuove restrizioni decise dal governo. Una protesta iniziata nelle scorse ore e che oggi è culminata nella manifestazione di centinaia di commercianti a Marsiglia. La vicesindaca socialista della città del Sud della Francia Samia Ghali, in contemporanea, ha annunciato a BFM Tv che “la polizia municipale non farà le multe ai ristoranti e ai bar aperti”: “Hanno altri compiti. Preferirei che la polizia si trovasse dove c’è bisogno, dove ci sono violenze, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Incresce la tensione e non solo per l’elevato numero di contagi da(16mila positivi registrati solo giovedì 24 settembre): da Parigi apassando per Aix-en-Provence, lesi stanno opponendo alle nuovedecise dal governo. Una protesta iniziata nelle scorse ore e che oggi è culminata nella manifestazione di centinaia di commercianti a. La vicesindaca socialista della città del Sud dellaSamia Ghali, in contemporanea, ha annunciato a BFM Tv che “la polizia municipale non farà leaie ai bar aperti”: “Hanno altri compiti. Preferirei che la polizia si trovasse dove c’è bisogno, dove ci sono violenze, ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 25 settembre. In aumento i contagi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore ne sono stati 1.912 su oltre 108mila tamponi.

