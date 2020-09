Calciomercato Juventus, affare col Milan: scambio Rugani-Leao (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus, che da poco ha portato il nuovo numero 9 alla corte di Andrea Pirlo, Alvaro Morata, non chiude alla possibilità di arrivare ad un altro attaccante. Anzi, proprio il tecnico bresciano avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza un altro attaccante per fare alternanza con lo spagnolo. I bianconeri cercheranno di muoversi sul mercato con un investimento oculato, con formule convenienti e secondo le necessità dettate dal bilancio sicuramente aggravato dalla recente crisi sanitaria. La strategia è quella di scambiarsi i favori col Milan, una società con la quale più volte si è trattato e con la quale c’è un buon rapporto di mercato. I rossoneri sono alla ricerca di un centrale di difesa, e Daniele Rugani potrebbe corrispondere ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Ildella, che da poco ha portato il nuovo numero 9 alla corte di Andrea Pirlo, Alvaro Morata, non chiude alla possibilità di arrivare ad un altro attaccante. Anzi, proprio il tecnico bresciano avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza un altro attaccante per fare alternanza con lo spagnolo. I bianconeri cercheranno di muoversi sul mercato con un investimento oculato, con formule convenienti e secondo le necessità dettate dal bilancio sicuramente aggravato dalla recente crisi sanitaria. La strategia è quella di scambiarsi i favori col, una società con la quale più volte si è trattato e con la quale c’è un buon rapporto di mercato. I rossoneri sono alla ricerca di un centrale di difesa, e Danielepotrebbe corrispondere ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus La Juve pensa a De Paul, ma il Leeds....

Quale sarà il futuro di Rodrigo De Paul? Probabilmente l'argentino lascerà Udine ed anche i bianconeri ne sono ormai consapevoli; in quest'ottica si può leggere l'imminente acquisto di Roberto Ferreyr ...

Calciomercato Juventus, Allegri rivuole il pupillo alla Roma | Paratici dice no

Allegri già guarda in casa Juventus per ritrovare i suoi pupilli degli anni passati. La Juventus continua a ricevere offerte importanti per i suoi giocatori, ma il club bianconero rifiuta la proposta: ...

