Appassionati di Fiat rubano auto | denunciati marito e moglie

San Giuseppe Vesuviano (Na) – Vivono e risiedono a San Giuseppe Vesuviano ma si recano nel salernitano per scassinare e rubare auto. La coppia incriminata è composta dal marito di 48 anni e la moglie di 45 anni, entrambi appassionati di modelli Fiat. I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo (Salerno) hanno denunciato in stato di libertà una coppia, marito e moglie, specializzata nel furto di automobili, in particolare i modelli Fiat. I due, residenti a San Giuseppe Vesuviano e con diversi precedenti specifici, erano stati notati già altre volte in zona. I militari hanno così investigato, con appostamento e visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Ultime Notizie dalla rete : Appassionati Fiat Moto con motore di auto: Shifty 900, in sella alla… Fiat 127 La Gazzetta dello Sport Moto con motore di auto: Shifty 900, in sella alla… Fiat 127

Dopo la mitica Münch Mammut, la moto con motore automobilistico più conosciuta dagli appassionati è stata senza dubbio l’italianissima Shifty motorizzata Fiat 127. La progettò nel 1977 e ne produsse u ...

Fiat 600 derivazione Abarth 750: la sportivetta della ‘bene’

Il nostro lettore Francesco Carbini ci segnala la storia molto affascinante di una Fiat 600 derivazione Abarth 750 del 1958. Francesco e l’amico Nicola Aversa, fondatori di Excellence in Motion hanno ...

