Tommaso Zorzi contro Lorella Cuccarini e Platinette (Di giovedì 24 settembre 2020) Tommaso Zorzi questa mattina si è svegliato particolarmente calmo e in giardino insieme agli altri si è sfogato contro Lorella Cuccarini e Platinette colpevoli di non supportare la comunità LGBT e di essersi schierati apertamente contro alcune leggi civili come quella contro l'omofobia ed il matrimonio egualitario. "La Cuccarini mi sta proprio sul c**o, una s***a! Ma poi si è espressa contro i diritti gay 150 mila volte quando non c'è un etero che abbia mai ballato La Notte Vola da quando è nata quella canzone. Va in mille convegni Family Day, ma stesse zitta che è meglio. Non può nel 2020 rompere i c***i, infatti Heather Parisi l'aveva ...

