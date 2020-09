Silvia Toffanin | la confessione che non ti aspetti | non lo sapeva nessuno

(Di giovedì 24 settembre 2020) Questo articolo .in una recente intervista ha svelato qualcosa di inaspettato che coinvolge il suo compagno Pier Silvio Berlusconi.è il chiaro esempio di donna in carriera che, tuttavia, ha anche la forza e la bravura di riuscire ad essere sia una validissima professionista, ma anche una bravissima mamma a tempo pieno. Non …

gabry_dom9 : #ciavarrini quindi Dorian aveva ragione?! Sabato prima e ripeteto prima intervista di coppia televisiva con le doma… - lusurpateur_ : @andreastabene_ Dove trovi la forza per studiare, essere magra e alimentare polemiche sui soshal amo svelaci il tuo… - VitaDiLeoG : Anche su Silvia Toffanin ripongo speranze, magari quando Adua e/o Massimiliano usciranno o se qualcuno deciderà di… - nugellae : Silvia Toffanin pronta ad intervistare Adua e piangere sulla setta come P4mela - Aury86861644 : @AnnaMar27964290 @carmelitadurso Le belle interviste le fa solo Silvia Toffanin. Una grande professionista che ti sa ascoltare -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Toffanin

MeteoWeek

Elettra Lamborghini continua a documentare su Instagram i preparativi per il suo matrimonio con Afrojack, in programma il 26 settembre. "Sará bellissimo e non vedo l'ora", ha scritto su Instagram post ...Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una coppia ormai da tantissimi anni. Nonostante non siano mai convolati a nozze, i due sono molto innamorati l’uno dell’altro. Ebbene si, i due sono riusc ...