Roma, Mirante è una certezza per i giallorossi e per Fonseca (Di giovedì 24 settembre 2020) La certezza di nome Antonio Mirante è la certezza che, in queste settimane, Paulo Fonseca ha scelto per la porta della Roma. Non può essere una soluzione ovviamente a lungo termine, perché Mirante ha ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 settembre 2020) Ladi nome Antonioè lache, in queste settimane, Pauloha scelto per la porta della. Non può essere una soluzione ovviamente a lungo termine, perchéha ...

Il ragazzo di 21 anni ferito a Napoli da sei colpi di pistola per una lite dovuta a motivi di viabilità ha perso entrambe le gambe. L’unico modo per salvargli la vita era infatti quello di amputarglie ...

Dove vedere Roma-Juventus in tv e streaming

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, ...

