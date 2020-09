Ora Google Maps ti mostra sulla mappa anche i casi di Covid-19 (Di giovedì 24 settembre 2020) (immagine: Getty Images)Al tempo della pandemia da coronavirus, che nel mondo ha raggiunto ormai 31,9 milioni di casi, anche le mappe di Google Maps si accrescono di nuovi servizi e funzionalità. Insieme alle indicazioni sull’affluenza e i momenti migliori per visitare i luoghi prescelti e gli avvisi in tempo reale con gli aggiornamenti sulle restrizioni di sicurezza e le misure anti-Covid, il colosso di Mountain View ha infatti annunciato un nuovo servizio in grado di mostrare direttamente sulla mappa visualizzata anche i dati più aggiornati sui casi presenti nell’area in cui ci si vuole muovere. Si tratta di una funzione aggiuntiva che si trova nella sezione layer della schermata di ... Leggi su wired (Di giovedì 24 settembre 2020) (immagine: Getty Images)Al tempo della pandemia da coronavirus, che nel mondo ha raggiunto ormai 31,9 milioni dile mappe disi accrescono di nuovi servizi e funzionalità. Insieme alle indicazioni sull’affluenza e i momenti migliori per visitare i luoghi prescelti e gli avvisi in tempo reale con gli aggiornamenti sulle restrizioni di sicurezza e le misure anti-, il colosso di Mountain View ha infatti annunciato un nuovo servizio in grado dire direttamentevisualizzatai dati più aggiornati suipresenti nell’area in cui ci si vuole muovere. Si tratta di una funzione aggiuntiva che si trova nella sezione layer della schermata di ...

