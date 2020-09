Oggi è il Gelato Day: un invito a consumare coni e coppette in ogni stagione dell’anno (Di giovedì 24 settembre 2020) “Il crollo del turismo a causa dell’emergenza coronavirus mette a rischio i 74mila posti di lavoro garantiti fino a Oggi nel settore del Gelato artigianale made in Italy“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione del “Gelato Day” in tutta la Penisola il 24 settembre, dopo il periodo di lockdown a 6 mesi esatti dall’obbligata festa virtuale del 24 marzo, Giornata Europea del Gelato Artigianale. “A pesare è stata soprattutto l’assenza dei 16 milioni dei cittadini stranieri per motivi di vacanza durante i mesi di luglio, agosto e settembre che quest’anno sono praticamente azzerati dalle preoccupazioni e dai vincoli resi necessari per affrontate l’emergenza covid,” secondo l’analisi Coldiretti su dati ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) “Il crollo del turismo a causa dell’emergenza coronavirus mette a rischio i 74mila posti di lavoro garantiti fino anel settore delartigianale made in Italy“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione del “Day” in tutta la Penisola il 24 settembre, dopo il periodo di lockdown a 6 mesi esatti dall’obbligata festa virtuale del 24 marzo, Giornata Europea delArtigianale. “A pesare è stata soprattutto l’assenza dei 16 milioni dei cittadini stranieri per motivi di vacanza durante i mesi di luglio, agosto e settembre che quest’anno sono praticamente azzerati dalle preoccupazioni e dai vincoli resi necessari per affrontate l’emergenza covid,” secondo l’analisi Coldiretti su dati ...

coldiretti : #gelatoday, Coldiretti: il crollo del turismo per l’emergenza coronavirus mette a rischio i 74mila posti di lavoro… - gocciolelatte : Oggi a Vigevano ho preso il gelato gusto cioccolato salato di Modica La prima volta in vita mia che ho mangiato gel… - miriam17481985 : Oggi mi hanno detto che sono dimagrita. Quindi mi sono mangiata due coni gelato è un pacco di oreo - RealJosie_ : @nicc0lorg_ @serenarealf @CarlaMarchesina @NoahFlynn_Real @RealEmmaH2O_ @lafakedihope @raquellefake @jugheadjffk… - ugualeuguale : Oggi ho mangiato come un porco. Stasera non avevo fame e ho deciso di non cenare. Ora sono indeciso se andare a le… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Gelato Oggi è il Gelato Day: un invito a consumare coni e coppette in ogni stagione dell’anno Meteo Web Oggi è il giorno dell’iscrizione. Per la corsia destra interessa Vincenzo Polito

È atteso nel pomeriggio l’arrivo a Firenze di Davide Pelusi (A.D. Calcio Foggia 1920) e Gianni Francavilla (Segretario Generale dei rossoneri) per completare l’iscrizione al campionato di Serie C 2020 ...

Meteo GELA: oggi sereno, Venerdì 25 poco nuvoloso, Sabato 26 nubi sparse

massima 30°C Previsioni Meteo Gela Gela, Giovedì 24 Settembre: giornata prevalentemente serena. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 30°C, la ...

È atteso nel pomeriggio l’arrivo a Firenze di Davide Pelusi (A.D. Calcio Foggia 1920) e Gianni Francavilla (Segretario Generale dei rossoneri) per completare l’iscrizione al campionato di Serie C 2020 ...massima 30°C Previsioni Meteo Gela Gela, Giovedì 24 Settembre: giornata prevalentemente serena. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 30°C, la ...