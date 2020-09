Nuove misure anti-Covid: la regina Elisabetta ancora più isolata a Windsor (Di giovedì 24 settembre 2020) La regina Elisabetta in isolamento sfoglia la gallery Elisabetta dovrà adattarsi come tutta la sua nazione. Presto tornerà nel castello di Windsor, dove ha già passato il primo lockdown, da marzo a luglio, e le Nuove misure governative, messe a punto per combattere una nuova, possibile diffusione della pandemia, minacciano di rimanere in vigore fino a sei mesi, mettendo certamente a dura prova la sua organizzazione a palazzo. Ma la sovrana, 94 anni e particolarmente a rischio data l’età, ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 settembre 2020) Lain isolamento sfoglia la gallerydovrà adattarsi come tutta la sua nazione. Presto tornerà nel castello di, dove ha già passato il primo lockdown, da marzo a luglio, e legovernative, messe a punto per combattere una nuova, possibile diffusione della pandemia, minacciano di rimanere in vigore fino a sei mesi, mettendo certamente a dura prova la sua organizzazione a palazzo. Ma la sovrana, 94 anni e particolarmente a rischio data l’età, ...

