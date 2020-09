MotoGP Gp Catalogna | Pol Espargaro | “Lontani dal podio | sarei felice di arrivare nella top-5”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Mi piacerebbe tantissimo vincere qui a Barcellonagara di casa, ma è molto difficile. Siamo lontani dalla lotta per ile per la vittoria,felicissimo ditra i primi cinque”. Lo ha detto Polalla vigilia del weekend di gara del Gran Premio didi, in programma sul circuito di Montmelò: “Non siamo lontani dal primo posto in classifica, è il momento in cui si può essere arrabbiati per i punti persi. La gara non è una delle migliori per la KTM – sottolinea il pilota spagnolo della KTM nel corso della conferenza stampa del giovedì – ma tutto è cambiato quest’anno e la moto è migliorata tantissimo”.