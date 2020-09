Il Monza cala l' asso | c' è anche Boateng per salire in A

(Di giovedì 24 settembre 2020) Kevin Princetorna in Italia ed accetta l'offerta del. I brianzoli non scherzano e mettono a segno un colpo da novanta persubito in serie A cercando la seconda promozione di fila ...

Ultime Notizie dalla rete : Monza cala

Today.it

MILANO - Ballavano, senza mascherine e senza distanziamento. Circa 200 persone in un locale, oltre 250 nell'altro: sono due le discoteche chiuse dall'Unità Annonaria e Commerciale della Polizia locale ...Kevin Prince Boateng torna in Italia ed accetta l'offerta del Monza. I brianzoli non scherzano e mettono a segno un colpo da novanta per salire subito in serie A cercando la seconda promozione di fila ...