Formula 1, GP Russia 2020. Verstappen: “Non mi aspetto miracoli, obiettivo lottare per il podio” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Non mi aspetto miracoli, il weekend russo per noi non è mai stato entusiasmante in termini di competitività”. Lo ha dichiarato Max Verstappen alla vigilia del weekend di gara al Gran Premio di Russia. “In questa pista ci sono molti rettilinei e tante curve piuttosto corte dove non puoi fare una grossa differenza – ha sottolineato il pilota olandese della Red Bull -. Dunque probabilmente chi in questo momento ci sta indietro ci starà ancor più vicino rispetto al Mugello. Vedremo come andrà il weekend ma ovviamente l’obiettivo è quello di provare a salire sul podio”. Verstappen ha sottolineato anche i numerosi problemi tecnici riscontrati sulla sua monoposto: “Ho fatto più giri nei test ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “Non mi, il weekend russo per noi non è mai stato entusiasmante in termini di competitività”. Lo ha dichiarato Maxalla vigilia del weekend di gara al Gran Premio di. “In questa pista ci sono molti rettilinei e tante curve piuttosto corte dove non puoi fare una grossa differenza – ha sottolineato il pilota olandese della Red Bull -. Dunque probabilmente chi in questo momento ci sta indietro ci starà ancor più vicino rispetto al Mugello. Vedremo come andrà il weekend ma ovviamente l’è quello di provare a salire sul podio”.ha sottolineato anche i numerosi problemi tecnici riscontrati sulla sua monoposto: “Ho fatto più giri nei test ...

