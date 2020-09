Chi sono I Tre Alla Seconda? Curiosità su Marco | Tommaso e Francesco Bartoloni | campioni di Reazione a catena

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 24 settembre 2020)di ‘’. Imbattibili da quando, martedì primo settembre, hanno iniziato a inanellare una vittoria dopo l’altra: puntano al record di puntate vinte in una stagione e restareper ripresentarsi l’anno prossimo. Anche se, scherzando, dicono (in una intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni): “Tornare come “I TreTerza”? Forse anche no!”‘I Tre’, ragazzi fiorentini (del quartiere San Jacopino, poco fuori dal centro del capoluogo fiesole), fenomeni del programma dell’estate.: i fratelli ...