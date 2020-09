Bianca Berlinguer: “Mauro Corona ha esagerato senza motivo. Non so se lo rivedremo” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Lui ha esagerato e io gli ho risposto quello che pensavo giusto rispondergli. Non so se rivedremo Corona la prossima settimana, per me ha un po’ esagerato”. Eccolo, il commento di Bianca Berlinguer alle parole di Mauro Corona. La conduttrice di CartaBianca, raggiunta da Radio2, ha aggiunto: “Pur essendo preparata alle sue uscite – ha aggiunto – stavolta ha davvero esagerato. Peraltro non c’era motivo”. A quali parole si riferisce? “Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”. “Non si permetta di dirmi ‘gallina’, non posso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) “Lui hae io gli ho risposto quello che pensavo giusto rispondergli. Non so se rivedremola prossima settimana, per me ha un po’”. Eccolo, il commento dialle parole di Mauro. La conduttrice di Carta, raggiunta da Radio2, ha aggiunto: “Pur essendo preparata alle sue uscite – ha aggiunto – stavolta ha davvero. Peraltro non c’era”. A quali parole si riferisce? “Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”. “Non si permetta di dirmi ‘gallina’, non posso ...

