Bce “Rimbalza Pil nel 3^ trimestre, ma ancora incertezze per pandemia” (Di giovedì 24 settembre 2020) FRANCOFORTE (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre del 2020 il PIL in termini reali dell’area dell’euro ha subito una contrazione dell’11,8 per cento sul periodo precedente. Lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel Bollettino Economico. “I dati più recenti e i risultati delle indagini congiunturali indicano il procedere della ripresa economica dell’area dell’euro, nonchè un rimbalzo del PIL nel terzo trimestre, seppure verso livelli più bassi rispetto a quelli antecedenti la crisi – sottolinea la Bce -. Oltre al significativo rafforzamento della produzione nel settore industriale e in quello dei servizi, vi sono segnali di una netta ripresa dei consumi. Di recente il comparto dei servizi ha fatto osservare un rallentamento rispetto a quello manifatturiero, come emerge anche dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) FRANCOFORTE (ITALPRESS) – Nel secondodel 2020 il PIL in termini reali dell’area dell’euro ha subito una contrazione dell’11,8 per cento sul periodo precedente. Lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel Bollettino Economico. “I dati più recenti e i risultati delle indagini congiunturali indicano il procedere della ripresa economica dell’area dell’euro, nonchè un rimbalzo del PIL nel terzo, seppure verso livelli più bassi rispetto a quelli antecedenti la crisi – sottolinea la Bce -. Oltre al significativo rafforzamento della produzione nel settore industriale e in quello dei servizi, vi sono segnali di una netta ripresa dei consumi. Di recente il comparto dei servizi ha fatto osservare un rallentamento rispetto a quello manifatturiero, come emerge anche dai ...

Italpress : Bce “Rimbalza Pil nel 3^ trimestre, ma ancora incertezze per pandemia” - CorriereCitta : Bce “Rimbalza Pil nel 3^ trimestre, ma ancora incertezze per pandemia” - nestquotidiano : Bce “Rimbalza Pil nel 3^ trimestre, ma ancora incertezze per pandemia” -

Ultime Notizie dalla rete : Bce “Rimbalza Da giovani a futuro Europa post Covid, ecco intervento di Draghi a Meeting Rimini Affaritaliani.it