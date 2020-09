Un posto al sole anticipazioni 24 settembre 2020: Leonardo insiste, vuole riconquistare Serena (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda giovedì 24 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45, Leonardo prova in tutti a modi a riavvicinarsi a Serena: anticipazioni. Un posto al sole torna giovedì 24 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio e fin dalle anticipazioni Leonardo torna alla carica per riconquistare Serena. Dopo un teso confronto con Lara, Marina è combattuta fra il desiderio di portare avanti l'importante commessa del magnate russo e i timori per il rischio d'impresa. Leonardo non sembra intenzionato ad arrendersi con Serena, che ha paura di verificare se ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella nuova puntata di Unal, in onda giovedì 24su Rai3 alle 20:45,prova in tutti a modi a riavvicinarsi a. Unaltorna giovedì 24su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio e fin dalletorna alla carica per. Dopo un teso confronto con Lara, Marina è combattuta fra il desiderio di portare avanti l'importante commessa del magnate russo e i timori per il rischio d'impresa.non sembra intenzionato ad arrendersi con, che ha paura di verificare se ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 24 settembre 2020: Leonardo insiste, vuole riconquistare Serena… - mybluemoons : @sharmdario l'attore che fa un personaggio di un posto al sole, niente di che HAHAHA - ClaraPorta4 : RT @Radio3scienza: Una passone per l'aurora boreale, un fratello incoraggiante e l'abitudine di contare ippopotami: ecco come si diventa #J… - Alessio17766635 : @Giusy48921432 Aia al contrario di me... sono nato aprile e adoro il sole la luce delle giornate lunghe.. adoro il… - missfrancyfer : Nel frattempo Fulvia l’hanno scritturata per un posto al sole. #chilhavisto -