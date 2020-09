Turchia: moglie Erdogan pubblicherà un libro di ricette (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 23 SET - La first lady turca Emine Erdogan pubblicherà all'inizio del prossimo anno un libro di ricette. Il testo, che sarà inizialmente in turco e in inglese e successivamente ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 23 SET - La first lady turca Eminepubblicherà all'inizio del prossimo anno undi. Il testo, che sarà inizialmente in turco e in inglese e successivamente ...

La moglie del presidente Recep Tayyip Erdogan aveva lanciato lo scorso anno il progetto di una 'Banca del cibo' per favorire donazioni di alimenti e altri beni, in collaborazione con alcune ...

