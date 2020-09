The Jealousy Man | il nuovo libro di Jo Nesbø diventa un film Amazon

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilromanzo di Jo Nesbø, TheMan, diventerà unprodotto daStudios e diretto da William Oldroyd. TheMan, ilromanzo scritto da Jo Nesbø diventerà unprodotto daStudios in collaborazione con Makeready. Il progetto sarà diretto da William Oldroyd, già autore del lungometraggio Lady Macbeth che gli ha fatto conquistare le nomination ai BAFTA e ai DGA. L'adattamento di TheMan sarà firmato da Roberto Bentivegna, prossimamente autore del lungometraggio Gucci con star Lady Gaga. Il romanzo scritto da Jo Nesbø è ambientato in un'isola greca e al centro della trama ci sono due fratelli gemelli coinvolti in un violento ...