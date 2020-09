Papa: da crisi si esce insieme o non ne usciremo mai (Di mercoledì 23 settembre 2020) CITTA DEL VATICANO, 23 SET - Dall'attuale crisi si esce "insieme o non funziona: o lavoriamo insieme per uscire dalla crisi o non ne usciremo mai" perché "uscire dalla crisi non significa dare una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 23 settembre 2020) CITTA DEL VATICANO, 23 SET - Dall'attualesio non funziona: o lavoriamoper uscire dallao non nemai" perché "uscire dallanon significa dare una ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa crisi Papa: da crisi si esce insieme o non ne usciremo mai Tiscali Notizie Papa Francesco: "Si ascoltano più i potenti dei deboli, questo non è il cammino"

Nell'udienza generale di oggi Papa Francesco concentra ancora una volta le sue parole sulla lotta alla pandemia che sta mettendo in crisi il mondo. Per trovare rimedi alla pandemia - suggerisce Bergog ...

Papa Francesco: udienza, “si ascoltano più le grandi compagnie farmaceutiche che gli operatori sanitari”

“Sembra che il tempo non è tanto buono, ma vi dico buongiorno lo stesso”. Con queste parole, pronunciate a braccio mentre la pioggia cominciava a cadere su piazza San Pietro e gli ombrelli ad aprirsi, ...

Nell'udienza generale di oggi Papa Francesco concentra ancora una volta le sue parole sulla lotta alla pandemia che sta mettendo in crisi il mondo. Per trovare rimedi alla pandemia - suggerisce Bergog ...

"Sembra che il tempo non è tanto buono, ma vi dico buongiorno lo stesso". Con queste parole, pronunciate a braccio mentre la pioggia cominciava a cadere su piazza San Pietro e gli ombrelli ad aprirsi, ...