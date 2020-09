“Non si permetta di dirmi gallina”: la lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona (Di mercoledì 23 settembre 2020) Come spesso accade anche ieri a CartaBianca c’è stata maretta tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona che era stato redarguito per aver fatto pubbicità ad un albergo nominandolo in trasmissione. Corona ha perso subito le staffe: “Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”. C’è grande intesa tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. #cartaBianca (22 settembre 2020) pic.twitter.com/Tyafmx2ohp — LALLERO (@see lallero) September 22, 2020 E da lì è sfociata una lite verbale: “Non si ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Come spesso accade anche ieri a Cartac’è stata maretta trache era stato redarguito per aver fatto pubbicità ad un albergo nominandolo in trasmissione.ha perso subito le staffe: “Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”. C’è grande intesa tra. #carta(22 settembre 2020) pic.twitter.com/Tyafmx2ohp — LALLERO (@see lallero) September 22, 2020 E da lì è sfociata unaverbale: “Non si ...

Adnkronos : #Corona-#Berlinguer, scintille in tv: 'Gallina!', 'Non si permetta' - clikservernet : “Non si permetta di dirmi gallina”: la lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona - Noovyis : (“Non si permetta di dirmi gallina”: la lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona) Playhitmusic - - Emanuel_Fanton : @MaurizioGiardy @fuoridalcorotv @GiorgiaMeloni Non si permetta. - DZuco31 : RT @Adnkronos: #Corona-#Berlinguer, scintille in tv: 'Gallina!', 'Non si permetta' -

