NBA Playoff 2020, Denver è ancora viva: Murray mette le mani su gara-3, la serie è 2-1 (Di mercoledì 23 settembre 2020) I Denver Nuggets accorciano la serie sul 2-1 grazie a una sontuosa prestazione di Jamal Murray: per il canadese 27 punti, di cui 8 in un finale nel quale ha permesso ai suoi di tenere a distanza i Los Angeles Lakers. Non sono stati da meno Jerami Grant e Nikola Jokic, mentre dall’altra parte è stata inutile la 26esima tripla doppia ai Playoff di LeBron James. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) INuggets accorciano lasul 2-1 grazie a una sontuosa prestazione di Jamal: per il canadese 27 punti, di cui 8 in un finale nel quale ha permesso ai suoi di tenere a distanza i Los Angeles Lakers. Non sono stati da meno Jerami Grant e Nikola Jokic, mentre dall’altra parte è stata inutile la 26esima tripla doppia aidi LeBron James. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI

