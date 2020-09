Milan-Bodø Glimt | le probabili formazioni

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Domani sera ilaffronterà il Bodø/, nella gara valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Occhio a non sottovalutare il club norvegese, già in piena forma campionato e primo in classifica. In casa rossonera, Pioli dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha battuto il Bologna, con Saelemaekers al posto di Rebic, squalificato. Possibile anche che l’allenatore faccia rifiatare Ibrahimovic, puntando su Colombo. Queste le(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli Bodo(4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saltnes,;Zinckernagel, Boniface, Hauge. All. Knutsen Foto: Twitter ...