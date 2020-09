Kanté Inter, partito il conto alla rovescia ma servono cessioni importanti (Di mercoledì 23 settembre 2020) All’Inter continuano a coltivare il sogno Kanté: partito il conto alla rovescia ma servirà fare spazio al francese L’Inter continua a coltivare il sogno N’Golo Kanté. Antonio Conte considera il centrocampista del Chelsea, il miglior acquisto possibile e Marotta non può che assecondarne il giudizio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i segnali arrivati sinora dal Chelsea vanno nella direzione opposta. Marina Granovskaia non lo ritiene cedibile: tanto più che Frank Lampard lo considera il perno del suo centrocampo. E con queste premesse anche il prezzo di 50 milioni appare ormai superato. La speranza nerazzurra è quella di un affare da chiudere in extremis. Sull’altro piatto della bilancia c’è la frenesia per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) All’continuano a coltivare il sogno Kanté:ilma servirà fare spazio al francese L’continua a coltivare il sogno N’Golo Kanté. Antonio Conte considera il centrocampista del Chelsea, il miglior acquisto possibile e Marotta non può che assecondarne il giudizio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i segnali arrivati sinora dal Chelsea vanno nella direzione opposta. Marina Granovskaia non lo ritiene cedibile: tanto più che Frank Lampard lo considera il perno del suo centrocampo. E con queste premesse anche il prezzo di 50 milioni appare ormai superato. La speranza nerazzurra è quella di un affare da chiudere in extremis. Sull’altro piatto della bilancia c’è la frenesia per ...

