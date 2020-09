iOS 14, a cosa serve il pallino verde o arancione che compare su iPhone e iPad (Di mercoledì 23 settembre 2020) Se hai visto comparire un pallino verde o arancione sul display del tuo iPhone aggiornato ad iOS 14 o del tuo iPad con iPadOS 14, è tutto normale. Si tratta dell’ultima funzionalità attivata da Apple per proteggere la tua privacy: in sostanza quel puntino segnala l’accesso – e la sua conseguente attivazione - alla fotocamera anteriore o posteriore (nel caso del punto verde) o al microfono (punto arancione), permettendoti di individuare immediatamente quali applicazioni hanno l’autorizzazione ad utilizzarli. Basta scorrere con il dito dal pallino verso il basso e lo smartphone o il tablet ti dirà come si chiama l’app e di quali autorizzazioni gode. iOS 14L’obiettivo di Apple ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Se hai visto comparire unsul display del tuoaggiornato ad iOS 14 o del tuoconOS 14, è tutto normale. Si tratta dell’ultima funzionalità attivata da Apple per proteggere la tua privacy: in sostanza quel puntino segnala l’accesso – e la sua conseguente attivazione - alla fotocamera anteriore o posteriore (nel caso del punto) o al microfono (punto), permettendoti di individuare immediatamente quali applicazioni hanno l’autorizzazione ad utilizzarli. Basta scorrere con il dito dalverso il basso e lo smartphone o il tablet ti dirà come si chiama l’app e di quali autorizzazioni gode. iOS 14L’obiettivo di Apple ...

