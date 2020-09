Grande Fratello Vip, Serena Grandi condannata a due anni e due mesi di Carcere: ecco cosa è successo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Serena Grandi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione per il crac della sua società. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 23 settembre 2020), ex concorrente delVip, è stataa duee duedi reclusione per il crac della sua società.

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - battmark2 : @verso_il_fronte Come si fa ad eliminare il potere? È insito nell'uomo... Se lo utilizzi per reprimere, quindi per… - marcobrown55 : @rossiscarlet @orlando_ramona @trash_italiano Si “grande fratello” sapeva già...hanno fatto i misteriosi all’inizio… -