Firenze, Teatro Verdi: via, con Daniele Rustioni sul podio dell’ORT, agli Intermezzi, 20 concerti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il giovane ex-direttore stabile è stato appena nominato Direttore artistico dell'Orchestra della Toscana. Sul palco delle prime due date anche il pianista Francesco Piemontesi Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il giovane ex-direttore stabile è stato appena nominato Direttore artistico dell'Orchestra della Toscana. Sul palco delle prime due date anche il pianista Francesco Piemontesi

FirenzePost : Firenze, Teatro Verdi: via, con Daniele Rustioni sul podio dell’ORT, agli Intermezzi, 20 concerti - malpassimo : Un'anteprima solo audio al Teatro India dopo il concerto di Firenze a giugno in cui non si era capito niente. Io, S… - Critelli_day : @Goodhand59 Al Teatro della Pergola a Firenze e sono l'unica con la quale ha fatto un selfie, ne sono stata orgogliosissima ?? - OperaClick : Firenze - Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: Recital di Maurizio Pollini - GoGoFirenze : Teatro del Maggio: La Rondine #firenze #eventi -