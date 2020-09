Centinaia di cetacei sono morti in Tasmania (Di mercoledì 23 settembre 2020) Quasi 500 globicefali si sono spiaggiati in uno dei più grandi eventi di questo tipo mai registrati Leggi su ilpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Quasi 500 globicefali sispiaggiati in uno dei più grandi eventi di questo tipo mai registrati

ilpost : In Tasmania ci sono centinaia di cetacei arenati - ilpost : Centinaia di cetacei sono morti in Tasmania - anna_annie12 : RT @anna_annie12: In Tasmania ci sono centinaia di cetacei arenati | Flashes - Il Post - ValentinaFascia : RT @ilpost: In Tasmania ci sono centinaia di cetacei arenati - bianca_caimi : RT @ilpost: In Tasmania ci sono centinaia di cetacei arenati -