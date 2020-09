Calciatore dell'Anno 2020: i 3 candidati alla vittoria finale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Calciatore dell'Anno 2020: i tre candidati alla vittoria finale. Ci sono De Bruyne, Lewandowski e Neuer. Leggi su 90min (Di mercoledì 23 settembre 2020): i tre. Ci sono De Bruyne, Lewandowski e Neuer.

Ecco quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com: “Il Napoli ha puntato Matias Vecino per rinforzare il centrocampo. Gli azzurri sono in trattativa con l’Inter e con l’agente del giocatore; l’urugu ...

Europa League, Pioli: "Per il Milan la gara col Bodo Glimt è come una finale". Duarte positivo al Covid, negativi tutti gli altri giocatori

MILANO. Alla vigilia della partita dei preliminari di Europa League a San Siro contro il Bodo/Glimt, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha risposto alle domande dei cronisti. L'allenatore ha ribadit ...

Ecco quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com: "Il Napoli ha puntato Matias Vecino per rinforzare il centrocampo. Gli azzurri sono in trattativa con l'Inter e con l'agente del giocatore; l'urugu ...