Atenei come "esamifici". Così nelle università un aiuto agli studenti può costare 4mila euro (Di mercoledì 23 settembre 2020) Patricia Tagliaferri Da Firenze a Roma, da Napoli a Palermo le scorciatoie a pagamento per superare le prove senza studiare. Usate per diventare avvocati o laurearsi in Economia Un vecchio vizio, tutto italiano, quello degli esami comprati all'università. Una scorciatoia che, negli anni, ha fatto gola a tanti. Chi per arrivare prima all'agognato traguardo, chi per superare quel fondamentale impossibile da passare senza sudare sette camicie, chi semplicemente perché non aveva voglia di faticare. Requisiti: un certo pelo sullo stomaco e soldi da spendere. Perché ritrovarsi un esame sul libretto universitario senza averlo sostenuto può costare anche 3-4mila euro. Dipende dalla facoltà, dall'ateneo, dagli impiegati o dai ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Patricia Taferri Da Firenze a Roma, da Napoli a Palermo le scorciatoie a pagamento per superare le prove senza studiare. Usate per diventare avvocati o laurearsi in Economia Un vecchio vizio, tutto italiano, quello degli esami comprati all';. Una scorciatoia che, negli anni, ha fatto gola a tanti. Chi per arrivare prima all'agognato traguardo, chi per superare quel fondamentale impossibile da passare senza sudare sette camicie, chi semplicemente perché non aveva voglia di faticare. Requisiti: un certo pelo sullo stomaco e soldi da spendere. Perché ritrovarsi un esame sul libretto universitario senza averlo sostenutoanche 3-. Dipende dalla facoltà, dall'ateneo, dimpiegati o dai ...

zazoomblog : Atenei come esamifici. Così nelle università un aiuto agli studenti può costare 4mila euro -… - KarlEmme1 : L'università per gli stranieri di Perugia, che è un covo di raccomandati come gli altri atenei italiani, potrebbe e… - giu_lore : RT @via_portami: @manfredi_min Intende rendere parte di questi investimenti tutti gli atenei e gli enti di ricerca o distribuire soldi alle… - via_portami : @manfredi_min Intende rendere parte di questi investimenti tutti gli atenei e gli enti di ricerca o distribuire sol… - IlBoLive : L'editoriale di #TelmoPievani. #FreeToThink. In paesi come l'#Iran e il #Brasile viene ancora violata la #libertà d… -

Ultime Notizie dalla rete : Atenei come Università, come riprendono le lezioni in tutti gli atenei: la lista completa Skuola.net Atenei come "esamifici". Così nelle università un aiuto agli studenti può costare 4mila euro

Dipende dalla facoltà, dall'ateneo, dagli impiegati o dai professori di turno disposti ... Si bara anche all'esame di avvocato, come nel 2017 a Napoli: 4mila euro per superare le tre prove, con tutto ...

Droni e intelligenza artificiale. Leonardo premia l’innovazione con Pisano e Manfredi

“Un importante contributo per migliorare la percezione sull'intelligenza artificiale” per il ministro Paola Pisano. “Un esempio di partenariato tra accademia e impresa che vogliamo replicare con il Re ...

Dipende dalla facoltà, dall'ateneo, dagli impiegati o dai professori di turno disposti ... Si bara anche all'esame di avvocato, come nel 2017 a Napoli: 4mila euro per superare le tre prove, con tutto ...“Un importante contributo per migliorare la percezione sull'intelligenza artificiale” per il ministro Paola Pisano. “Un esempio di partenariato tra accademia e impresa che vogliamo replicare con il Re ...