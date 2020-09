XGIMI MoGo Pro+: proiettore portatile FHD con Android TV (Di martedì 22 settembre 2020) Arriva l’aggiornamento per la linea MoGo di XGIMI ovvero XGIMI MoGo Pro+, un proiettore LED ultra-compatto e completamente portatile che offre una risoluzione FHD e monta il sistema operativo Android TV Arriva in Italia grazie ad Attiva il proiettore portatile XGIMI MoGo Pro+, un sistema compatto, completo e portatile che proietta immagini in FHD. Questo piccoletto misura solamente 14,7 centimetri di altezza e pesa meno di un chilo, circa 900 grammi, ma può sostituire fino a 4 televisori da 50 pollici perché può proiettare su di uno schermo fino a 100 pollici. XGIMI MoGo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 settembre 2020) Arriva l’aggiornamento per la lineadiovvero, unLED ultra-compatto e completamenteche offre una risoluzione FHD e monta il sistema operativoTV Arriva in Italia grazie ad Attiva il, un sistema compatto, completo eche proietta immagini in FHD. Questo piccoletto misura solamente 14,7 centimetri di altezza e pesa meno di un chilo, circa 900 grammi, ma può sostituire fino a 4 televisori da 50 pollici perché può proiettare su di uno schermo fino a 100 pollici....

CellulareMag : Xgimi Mogo Pro adesso è disponibile anche in versione Plus - XgimiTech : RT @NaperMedia: Un segno ? per l'intrattenimento. E' arrivato il nuovissimo @XgimiTech MoGo Pro? ?? ?? Meno di un chilo di peso ?? immagini fi… - GamingToday4 : Annunciato l’arrivo in Italia di XGIMI MoGo Pro+ - HDblog : RT @HDblog: XGIMI MoGo Pro+: proiettore a LED portatile con Android TV - HDblog : XGIMI MoGo Pro+: proiettore a LED portatile con Android TV -

Ultime Notizie dalla rete : XGIMI MoGo XGIMI MoGo Pro+: proiettore a LED portatile con Android TV HDblog Xgimi Mogo Pro adesso è disponibile anche in versione Plus

A giugno abbiamo recensito il proiettore portatile Xgimi Mogo Pro, che avevamo consigliato rispetto alla versione “base” priva della risoluzione Full HD. Un modello molto interessante per la qualità ...

Annunciato l’arrivo in Italia di XGIMI MoGo Pro+

Il distributore di prodotti di elettronica di consumo Attiva ha annunciato oggi l’arrivo in Italia di XGIMI MoGo Pro+, un proiettore portatile smart estremamente interessante. XGIMI MoGo Pro+ è basato ...

A giugno abbiamo recensito il proiettore portatile Xgimi Mogo Pro, che avevamo consigliato rispetto alla versione “base” priva della risoluzione Full HD. Un modello molto interessante per la qualità ...Il distributore di prodotti di elettronica di consumo Attiva ha annunciato oggi l’arrivo in Italia di XGIMI MoGo Pro+, un proiettore portatile smart estremamente interessante. XGIMI MoGo Pro+ è basato ...