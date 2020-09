“Voglio andare via”. GF Vip: crollo in diretta, la concorrente minaccia di abbandonare la casa (Di martedì 22 settembre 2020) Un’altra concorrente del Grande Fratello Vip minaccia di abbandonare la casa. È successo in un momento di confidenza tra le inquiline donne. Tra queste Myriam Catania e Adua Del Vesco tornano a parlare del caso Massimiliano, l’ex fidanzato dell’attrice. La giovane attrice sente che negli ultimi giorni sta mostrando la propria sensibilità, ma l’altra replica scettica: “Ho visto solo rabbia però”. La doppiatrice infatti afferma che l’effetto provocato probabilmente non è quello che Adua si aspetta: “Da fuori la si vede in modo diverso. Accusi Massimiliano, lo hai ribadito urlando, come se fosse una cosa estremamente grave.” Adua però ci tiene a precisare nuovamente la sua posizione: quanto fattole dall’ex non è di natura ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Un’altradel Grande Fratello Vipdila. È successo in un momento di confidenza tra le inquiline donne. Tra queste Myriam Catania e Adua Del Vesco tornano a parlare del caso Massimiliano, l’ex fidanzato dell’attrice. La giovane attrice sente che negli ultimi giorni sta mostrando la propria sensibilità, ma l’altra replica scettica: “Ho visto solo rabbia però”. La doppiatrice infatti afferma che l’effetto provocato probabilmente non è quello che Adua si aspetta: “Da fuori la si vede in modo diverso. Accusi Massimiliano, lo hai ribadito urlando, come se fosse una cosa estremamente grave.” Adua però ci tiene a precisare nuovamente la sua posizione: quanto fattole dall’ex non è di natura ...

DelyPrincipe : @GBorzillo @Vatenerazzurro1 Non è per il giocatore, ma per l’uomo soprattutto. Uno che ha fatto da noi l’ultima sta… - larussaitaliana : RT @clown_who_tpwk: io: voglio andare a Londra Boris Johnson e il covid: no?? - clown_who_tpwk : io: voglio andare a Londra Boris Johnson e il covid: no?? - ScrivoArte : RT @paolaladogana1: ...) Invece guardatemi sempre. E sorridetemi. Mettete le vostre mani sulle mie. Fatemi una carezza, abbracciatemi. Son… - ffernweh : io voglio andare a un concerto non ce la faccio più ad andare avanti così -

Ultime Notizie dalla rete : “Voglio andare Guida al protocollo di rete VPN, la migliore protezione dai cyber risk Fortune Italia