Pirlo | un predestinato per la Juve

(Di martedì 22 settembre 2020) Esordio migliore non poteva esserci per Andreasulla panchina dellantus. Nella sua primissima gara ufficiale da allenatore, il neo tecnico dei bianconeri stupisce tutti e batte per 3-0 la Sampdoria di mister Claudio Ranieri. L’ex centrocampista di Milan, Inter entus si presenta al debutto allo Stadium senza un vero centravanti, con due nuovi acquisti subito in campo (McKennie oltre a Kulusevski) e il titolare che non t’aspetti: Gianluca Frabotta, classe ‘99, schierato terzino sinistro a sorpresa.Segui Termometro Politico su Google News Alex Sandro è infortunato, Pellegrini non convocato perché in partenza e il nuovo allenatore preferisce il giovane, già lanciato da Sarri a fine campionato, a De Sciglio (che entrerà nell’ultima mezz’ora, sfiorando anche il ...