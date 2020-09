Milano stazione centrale, blackout e ritardi (Di martedì 22 settembre 2020) Maltempo e ritardi: il martedì nero dei pendolari lombardi è iniziato con un blackout alla stazione di Milano centrale. I rallentamenti, dovuti al guasto elettrico, sono iniziati intorno alle 6 e 45, uno dopo l’altro i treni hanno subito ritardi. La causa è stata poi resa nota da Rfi: “Per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la Lombardia e che hanno provocato un guasto alla linea elettrica”, specificando poi: “Dalle 8 nel nodo di Milano, il traffico è in graduale ripresa”. Ora la situazione sta lentamente tornando alla normalità: il guasto elettrico è stato riparato e il transito ferroviario ha ripreso le tempistiche previste. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 22 settembre 2020) Maltempo e: il martedì nero dei pendolari lombardi è iniziato con unalladi. I rallentamenti, dovuti al guasto elettrico, sono iniziati intorno alle 6 e 45, uno dopo l’altro i treni hanno subito. La causa è stata poi resa nota da Rfi: “Per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la Lombardia e che hanno provocato un guasto alla linea elettrica”, specificando poi: “Dalle 8 nel nodo di, il traffico è in graduale ripresa”. Ora la situazione sta lentamente tornando alla normalità: il guasto elettrico è stato riparato e il transito ferroviario ha ripreso le tempistiche previste. L'articolo proviene da Italia Sera.

