Mario Balotelli interviene al GF: “Guai a chi sfiora mio fratello. Leali? Enock è stato un signore” (Di martedì 22 settembre 2020) "Senza togliere nulla agli altri miei fratelli, Enock è cresciuto con me, è mio amico, è il mio sangue. Guai a chi me lo sfiora, guai a chi gli rompe le scatole". Con queste parole ieri Mario Balotelli si è collegato con la Casa del Grande fratello Vip per difendere il fratello, Enock Barwuah."Riguardo a quello che è successo mi hai scioccato, io non avrei reagito così e tu sei stato un signore", ha commentato Balotelli a proposito della frase razzista pronunciata da Fausto Leali dentro la casa. "Secondo me nel mondo non esistono molti razzisti, il problema è l'ignoranza", ha concluso il calciatore.(Tgcom) Mario Balotelli ... Leggi su golssip (Di martedì 22 settembre 2020) "Senza togliere nulla agli altri miei fratelli,è cresciuto con me, è mio amico, è il mio sangue. Guai a chi me lo, guai a chi gli rompe le scatole". Con queste parole ierisi è collegato con la Casa del GrandeVip per difendere ilBarwuah."Riguardo a quello che è successo mi hai scioccato, io non avrei reagito così e tu seiun signore", ha commentatoa proposito della frase razzista pronunciata da Faustodentro la casa. "Secondo me nel mondo non esistono molti razzisti, il problema è l'ignoranza", ha concluso il calciatore.(Tgcom)...

GrandeFratello : Mario Balotelli 'entra' nella Casa di #GFVIP e l'umore è alle stelle! ? - MediasetPlay : Mario Balotelli 'entra' nella Casa di #GFVIP e l'umore è alle stelle! ? - Gaiia_stylinson : RT @peularis: 'I razzisti nel mondo non sono neanche così tanti, il problema è l'ignoranza' Mario Balotelli che asfalta Fausto Leali in p… - sportli26181512 : Calciomercato Genoa, Balotelli è più di un'idea. Pellegrini vicino: Per rinforzare l'attacco i rossoblù, oltre a Sa… - CCokina12 : RT @mediohermana: MARIO BALOTELLI CHE ASFALTA TUTTI I PIANI DI GOSSIP, SIGNORINI, IL GF, LO AMO. #GFVip -