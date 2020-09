Macho Onu. Perché parli una leader bisogna attendere 50 uomini

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 settembre 2020) La prima donna – segnalata con “Her Excellency” - si incontra dopo circa 50 nomi. Si tratta di Zuzana Čaputová, presidente della Repubblica Slovacca. Nel programma degli interventi deimondiali alla 75esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tra decine di, compaiono solo altre due donne: Jeanine Añez Chávez, presidente della Bolivia, e Simonetta Sommaruga, presidente della Confederazione svizzera. In tutta la prima giornata, non una donna consegnerà il suo video-statement all’Assemblea del Palazzo di Vetro, costretta a migrare online dai dettami della pandemia.È stato osservato come quest’anno più che mai il dibattito generale sia svuotato di qualsiasi significato, perché se è vero che ihanno sempre usato ...