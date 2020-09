(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Si può fare uncon il Pd da qui alle Amministrative. Poi io sono federalista di natura:. Se non c'è l'ok degli attivisti, forzare la mano è controproducente". Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo, in un'intervista a 'La Stampa'.

M5S_Senato : Facciamo squadra con Sharing. Mozione Fraccaro: tutti i portavoce comunali in azione - Danae0308 : RT @matteoc1951: Luisella Costamagna,a Fraccaro da cui sono seguito e seguo,il M5S,non è andato tanto bene,lui risponde noi portiamo temi p… - TV7Benevento : M5S: Fraccaro, 'lavoro importante con Pd ma su alleanze decidono territori'... - matteoc1951 : Luisella Costamagna,a Fraccaro da cui sono seguito e seguo,il M5S,non è andato tanto bene,lui risponde noi portiamo… - mariellaM5S : Riccardo Fraccaro #M5S ora ad #agorarai... #omnibusla7 -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Fraccaro

Lo afferma in un'intervista alla Stampa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che da ex ministro per le ... "A chi ha votato strumentalmente, per attaccare il governo o ...Cosa cambia con la vittoria del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari I primi dati riguardanti exit poll e proiezioni sul referendum costituzionale certificano la vittoria del Sì al taglio del ...