Fontana “Nessun rimpasto nella maggioranza in Lombardia” (Di martedì 22 settembre 2020) “Non credo ci sia nessuna necessità di fare rimpasti all’interno della maggioranza di centrodestra in Lombardia”. Ne è convinto il presidente lombardo Attilio Fontana, che risponde così ai giornalisti presenti a Palazzo Pirelli. fmo/pc/red Fontana “Nessun rimpasto nella maggioranza in Lombardia” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) “Non credo ci sia nessuna necessità di fare rimpasti all’interno delladi centrodestra in Lombardia”. Ne è convinto il presidente lombardo Attilio, che risponde così ai giornalisti presenti a Palazzo Pirelli. fmo/pc/red“Nessunin Lombardia” su Il Corriere della Città.

