Ciclismo | Mondiali Imola 2020 prova in linea uomini Elite | percorso e altimetria

Domenica 27 settembre i Mondiali di Ciclismo su strada di Imola 2020 si chiudono con la gara più attesa, la prova in linea degli uomini Elite. Un percorso molto duro, che arriva a totalizzare 5000 metri di dislivello complessivo lungo i suoi 258,2 chilometri caratterizzati da nove giri del circuito con partenza e arrivo all'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola. Per la prima volta da Ponferrada 2014 non ci sarà nessun tratto in linea prima del circuito, che diventa quindi protagonista unico. I due punti decisivi saranno le salite del circuito: la prima è quella di Mazzolano, 2800 metri con una media del 5,9% ma con il primo chilometro al 9,6%, poi ci sarà ...

