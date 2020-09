Caso Suarez: spuntano le intercettazioni, i retroscena sull’esame truffa (Di martedì 22 settembre 2020) Stanno trapelando i dettagli sull’inchiesta riguardante l’esame sostenuto da Luis Suarez A riportare sulle intercettazioni legate al Caso Suarez è la Gazzetta dello Sport spuntano … L'articolo Caso Suarez: spuntano le intercettazioni, i retroscena sull’esame truffa proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 22 settembre 2020) Stanno trapelando i dettagli sull’inchiesta riguardante l’esame sostenuto da LuisA riportare sullelegate alè la Gazzetta dello Sport… L'articolole, isull’esameproviene da ForzAzzurri.net.

Adnkronos : Caso #Suarez, intercettazione: 'Stipendio da 10 mln, deve passare l'esame' - fanpage : ULTIM'ORA 'Con uno stipendio da 10 milioni deve passare l'esame', 'Non spiccica una parola di italiano'. Caso… - FrankCarlucci2 : RT @CalcioFinanza: Altri stralci delle intercettazioni sul caso Suarez: «Quello non spiccica 'na parola, non coniuga i verbi, parla all'inf… - majewsky2000 : Il caso #Suarez rappresenta perfettamente l’Italia. Se sei raccomandato,hai amicizie importanti farai strada rispet… - xiaomispinoza : RT @marifcinter: Intercettazioni caso #Suarez, indagata: 'Quello non spiccica na parola di italiano. Non coniuga i verbi, parla all'infinit… -