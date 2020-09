Carburanti: prezzi poco mossi sulla rete (Di martedì 22 settembre 2020) Calma sulla rete Carburanti italiana: le compagnie tengono per ora fermi i prezzi raccomandati. Le medie dei prezzi praticati sul territorio mostrano solo piccole variazioni. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,398 euro al litro (1,400 ieri) con i diversi marchi compresi tra 1,395 e 1,409 euro/litro (no logo 1,385). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,270 euro/litro (ieri 1,272), con le compagnie posizionate tra 1,263 e 1,291 euro/litro (no logo 1,254). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è fermo a 1,548 euro/litro con ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Calmaitaliana: le compagnie tengono per ora fermi iraccomandati. Le medie deipraticati sul territorio mostrano solo piccole variazioni. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservadel Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,398 euro al litro (1,400 ieri) con i diversi marchi compresi tra 1,395 e 1,409 euro/litro (no logo 1,385). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,270 euro/litro (ieri 1,272), con le compagnie posizionate tra 1,263 e 1,291 euro/litro (no logo 1,254). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è fermo a 1,548 euro/litro con ...

fisco24_info : Carburanti, impennata di rialzi nel fine settimana : Nfine settimana l'onda rialzista si è riversata sui prezzi con… - MarieniArvea : @chiccotesta @EUgreendeal @EU_Commission @TimmermansEU il Klima Paket fa salire i prezzi, gradualmente, per entramb… - Fabrifabtour : Per lavoro a Rosenheim, Baviera. Questi i prezzi dei carburanti. Penso ai prezzi dei distributori italiani. Maledet… - AScarfogliero : @markorusso69 LE PRIVATIZZAZIONI IN IT NON SONO AL RIBASSO,MA AL RIALZO.BASTA OSSERVARE I PREZZI DEI CARBURANTI DOV… - pinocell : Autostrade:il regno dell'illegalità e dell'igiene ridotta a zero Prezzi dei carburanti fino a 0,50 cent. in più al… -