Calciomercato Inter, il punto sulle uscite: Candreva alla Samp, Esposito alla Spal

Non solo gli acquisti, con l'arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro, ma anche le uscite in casa Inter con la giornata di ieri che è stata molto importante sotto questo aspetto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato raggiunto l'accordo con la Sampdoria per Antonio Candreva: mancherebbe ora solo il sì del calciatore. Sebastiano Esposito sarebbe vicino al prestito alla Spal, avventura in Serie B per il giovane attaccante così da fare esperienza. Accordo anche con l'Hellas Verona per Eddie Salcedo, da concordare solo ...

