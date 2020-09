Calci in testa e schiaffi a due ladri già ammanettati: un video shock mostra la violenza della polizia a Milano (Di martedì 22 settembre 2020) Due uomini nella notte del 16 settembre, a Milano, hanno tentato di svaligiare una gioielleria in via Marghera, ma sono stati bloccati dall'arrivo degli agenti che cominciano a inseguirli. L'arresto ... Leggi su globalist (Di martedì 22 settembre 2020) Due uomini nella notte del 16 settembre, a, hanno tentato di svaligiare una gioielleria in via Marghera, ma sono stati bloccati dall'arrivo degli agenti che cominciano a inseguirli. L'arresto ...

